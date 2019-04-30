عرضت فضائية "dmc"، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لقطات من مسلسل "زلزال"، من بطولة الفنان محمد رمضان.

وقال رمضان، خلال لقطات المسلسل: "لما البيت وقع والدنيا ضلمت فجأة لقيت نور شديد كأني واقف على باب الجنة"، مضيفًا في لقطة أخرى: "أنا مفيش حد مش قده .. أنا معايا ربنا".

وتدور أحداث المسلسل حول حول رجل يشتري منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يماطل إلى أن يقع "زلزال 1992".

المسلسل من بطولة محمد رمضان وحلا شيحا التي عادت إلى الحياة الفنية بعد اعتزالها منذ 13 عاما، وماجد المصري ونسرين أمين، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.