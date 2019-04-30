حل الاعلامي الدكتور مايكل مورجان، الباحث السياسي في مركز لندن للدراسات السياسيه والاستراتيجية ضيفا على شبكة one America news اليوم تعليقا على مقال الـ New York Times، بالمبادرة التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم بتحريك ملف إدراج الإخوان كجماعة إرهابية في أمريكا.

وقال مورجان، إنه حان الوقت لتفيذ مشروع القرار بعد المحاولات العديدة السابقة من قبل سيناتور تيد كروز عن ولاية تكساس وعضو الكونجرس السابق ماريودييز بالارت عن ولاية فلوريدا بعدما تم إجهاض المشروع مرتين داخل أروقة الكونجرس في عامي 2015 و2017.

وأضاف مورجان أنه خلال كلمته في جلسه استماع في الكونجرس الأمريكي في نوفمبر 2016 قال إن نمط جماعه الإخوان الإرهابية هو متكرر منذ بدايتها وتأسيسها على يد حسن البنا عام ١٩٢٨ وهو التقرب من السلطة أولا ثم محاولة الانقلاب عليها إذا لم تمكنهم القيادات من الوصول لهدفهم السياسي المغطى بالطابع الديني ومحاولة القضاء على هؤلاء القادة، كما حدث مع مصطفى باشا النحاس والرئيس الراحل أنور السادات ومحاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر في حادث المنشية الشهير.

وقال مورجان خلال جلسه استماع أخرى في نوفمبر ٢٠١٧ للرد على اتهامات حقوق الإنسان في مصر، التي أثارتها المنظمات الموالية لجماعه الإخوان المسلمين وهما هيومان رايتس واتش ذات التمويل القطري بأن محاربة الإرهاب هي حق من حقوق الإنسان، كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأخيرا في جلسة الاستماع الأخيرة في أول أبريل لهذا العام أثار مورجان في كلمته أهمية إدراج تلك الجماعة في الولايات المتحده الأمريكية كجماعة إرهابية ما سيقلص نشاط أعضاءها وسيضع ضغوط دولية كبيرة على الدولة الراعية لأعضاء تللك الجماعة الإرهابية على رأسها قطر وتركيا.