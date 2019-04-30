قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، تواصل اليوم، مع المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل بحث إمكانية تخفيض أسعار تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وذلك حتى تكون في متناول الجميع.

وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم": "سيتم تخفيض أسعار تذاكر البطولة خلال الساعات القليلة المقبلة".

واستطرد: "هدفنا الجماهير، وسنراعي المشاهد البسيط، وسنوفر شاشات عملاقة في الساحات ومراكز الشباب وهناك حقوق خاصة بالقنوات والاتحاد الأفريقي".

وحددت اللجنة المنظمة للبطولة 100 جنيها مصريا كسعر لتذكرة الدرجة الثالثة في المباريات التي لا يكون فيها المنتخب المصري طرفا، و300 جنيها مصريا للدرجة الثانية و500 جنيها مصريا للدرجة الأولى.

ويستطيع الجمهور بهذه التذكرة مشاهدة مباراتين في الملعب نفسه، فعلى سبيل المثال يمكن للمشاهد شراء تذكرة واحدة يحضر بها مباراتي المغرب وكوت ديفوار، وجنوب إفريقيا وناميبيا يوم 28 يونيو في استاد السلام.

أما فيما يخص أسعار تذاكر مباريات مصر حددت اللجنة 200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة و400 جنيها للدرجة الثانية و600 جنيها للدرجة الأولى و500 جنيها للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيها للمقصورة الرئيسية. ونسقت اللجنة المنظمة ملف أسعار التذاكر مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تمهيدا لطرحها للجماهير.