معارض قطري: تميم بن حمد حاكم "صوري"

قال المعارض القطري جابر المري، أحد أبناء قبيلة الغفران القطرية، إن حمد بن خليفة أمير قطر السابق انقلب على والده في عام 1996 من خلال إنشاء قناة الجزيرة، والتستر على جرائم النظام ضد أبناء الشعب، وتطبيق الأجندة الصهيونية، موضحًا أن "بن خليفة" مكروه من الشعب القطري.

وأضاف "المري"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة "TEN"، أن حمد لم يّرحم أحد أثناء انقلابه على والده، حتى شقيقه عبدالعزيز بن خليفة آل ثاني، وابنه الأكبر، مستطردًا: "منذ 1996 لم أستطع زيارة والدتي في قطر، بسبب طردي للخارج".

وتابع: "من يحكم قطر حاليًا، هما حمد بن خليفة، وبن جاسم، وأن تميم بن حمد حاكم صوري".