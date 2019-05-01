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تأخر إقلاع 5 رحلات دولية بمطار القاهرة لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

تأخر إقلاع 5 رحلات دولية بمطار القاهرة لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

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مرصد الأزهر: يجب تعزيز المواطنة لمواجهة الانحراف الفكري بالصومال

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