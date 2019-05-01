قالت الدكتورة سيدة مشرف، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، إنه جرى الانتهاء من فحص 157 ألف و689 مواطنا في مبادرة "100 مليون صحة" حتى الساعة 9 من مساء أمس الثلاثاء.

وأضافت سيدة، أنه جري الانتهاء من تحقيق نسبة 74% من المستهدف تحقيق منذ بدء الحملة الجمعة 1 مارس، وحتى الأمس، حيث جري مسح 161 مواطنًا في اليوم الواحد والستين فقط من المبادرة.

وأوضحت سيدة أن المبادرة تنفذ من خلال 35 منشأة صحية، بواقع 30 فريقا بمركز الخارجة و30 فريقا بالداخلة و10 فرق ثابتة بالفرافرة و6 فرق بباريس و6 فرق ببلاط، وذلك بهدف استهداف 172 ألف و635 على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى الوافدين من خارج المحافظة.

وأكت وكيل وزارة الصحة، أنه جرى البدء في فحص اللاجئين والأجانب المقيمين على أرض المحافظة، ضد "فيروس سي" فقط اعتبارًا من يوم السبت 13 أبريل المنقضي، كما تقرر مد العمل بمبادرة "100 مليون صحة" بالمحافظة حتى نهاية ديسمبر 2019.