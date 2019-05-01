"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوطات الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها، وتتضمن ما يلي:

- ليلة موسيقية في الأوبرا المصرية تقدم خلالها مجموعة من الأعمال الموسيقية الكلاسيكية لكبار فنانيين الأوبرا المصرية والصينية الساعة 7:30 مساءً، وأسعار التذاكر 35 و45 و60 جنيهًا.

- يستضيف المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية حفل "ريسيتال فلوت وهارب - صفاء عبدالرحمن - أميره حامد" الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 45 جنيهًا.

- فرقة مزاهر تقدم حفل زار في مكان الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 80 جنيهًا.

- "دوار" وسط البلد يستضيف "قعدة غنا جماعي للهواة والمبتدئين" الساعة 6 مساءً، وتكلفة الحضور 20 جنيهًا.

- حفل الهضبة عمرو دياب في جامعة الأهرام الكندية "ACU" الساعة 2 ظهرًا، الدخول لطلاب الجامعة فقط.

- عرض فيلم الأنيميشن "أنا زوكيني" ضمن سينما الأطفال بمركز التحرير الثقافي الساعة 1 ظهرًا، وسعر التذكرة 40 جنيهًا.

- حفل الفنانة أنغام بساقية الصاوي في البروج الساعة 7 مساءً، وأسعار التذاكر 350 و400 و450 و500 و600 و800 جنيه.