يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفد مصر في اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة المصرية - اللبنانية، التي تستضيفها لبنان يومي 2 و3 مايو الجارى، ويرأس وفداً مصرياً رفيع المستوى يضم وزراء والكهرباء والطاقة، والاستثمار والتعاون الدولي، والبترول، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقوى العاملة.

‎وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، في بيان عنه، إن اجتماعات اللجنة العليا سوف تناقش عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتي يأتي من بينها بحث آليات زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل حركة تبادل السلع بينهما، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات النقل وتبادل الخبرات المشتركة في هذا المجال.

من ناحيته، يرى الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن زيارة رئيس مجلس الوزراء للبنان؛ حلقة في سلسة الاهتمام الكبير من جانب مصر بالدول العربية، وأحد السياسات المهمة التي تتبعها مصر بالانفتاح على المنطقة العربية، وبناء وتعزيز علاقات متميزة سواء على المستوى الرسمي أو الحكومي أو الشعبي بين مصر والدول العربية.

وأوضح "بدر الدين"، لـ"الوطن"، أهمية لبنان كبلد عربي، خاصة أنها تعد واحدة من الدولة التي تتأثر بالصراعات في المنطقة كدولة مجاورة لدولة الاحتلال وسوريا فتتأثر والتطورات في المنطقة وعلى رأسها "الصراع العربي الإسرائيلي"، وهي مجالات تهتم بها مصر؛ ما دعا لمشاركة رفيعة المستوى على رأسها رئيس مجلس الوزراء.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قال رشاد عبده الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، إن الانفتاح على لبنان يخلق نافذة أكبر للصادرات المصرية في لبنان، مبينا أن اللبنانيين متواجدين في أسواق أفريقيا على سبيل المثال ولهم قدراتهم التسويقية.

وتابع "عبده"، في تصريحاته لـ"الوطن"، أن رغمه ضعف الاقتصاد اللبناني إلا أن هناك مستثمرين لبنانين من الممكن جذب استثماراتهم إلى مصر؛ ينتشرون في كل دول العالم ومنها الأرجنيتن، موضحًا أن الشعب اللبناني بطبعه لديه روح المخاطرة والانفتاح على العالم.