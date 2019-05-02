رضا عبدالعال: "شجعت برشلونة واللي عمله ميسي النهارده يخلينا نقلع ملط"

علق رضا عبدالعال لاعب نادي الزمالك السابق، على أداء لاعب نادي برشلونة ليونيل ميسي في مباراة فريقه مع ليفربول الإنجليزي ضمن دوري أبطال أوروبا قائلًا: "اللي عمله ميسي النهارده ممكن يخلينا نقلع ملط".

وكشف رضا عبدالعال خلال لقائه مع إبراهيم فايق في برنامج "نمبر وان" المذاع عبر فضائية "النهار" أنه كان يشجع نادي برشلونة اليوم أمام ليفربول رغم أن ليفربول يلعب ضمن صفوفه لاعب المنتخب المصري محمد صلاح.

وتابع: "محمود ابني لو النهارده في ليفربول هشجع ميسي برضه"، مضيفًا "برشلونة النهارده متسواش 3 جنيه وكان ممكن بعد التلاتة يجيب تلاتة تانيين".

حقق برشلونة انتصارًا كبيرًا على ليفربول بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

أحرز ثلاثية البارسا كل من سواريز في الدقيقة 25، ميسي في الدقيقتين 75، 82.