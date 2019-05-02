حجاج عبدالعظيم عن "البرنسيسة بيسة": المسلسل مفاجأة.. هيلم شمل أسر كتير

قال الفنان حجاج عبد العظيم، إن مسلسل "البرنسيسة بيسة" الذي يُشارك في بطولته في السباق الرمضاني يُعد من أقوى المسلسلات الذي شارك فيها، موضحًا أنه عمل في مسلسلات كثيرة وجيدة للغاية، وتشرف بالعمل فيها جميعا، إلا أنه يرى أن هذا العمل له مكانة خاصة.

وأضاف "عبد العظيم"، خلال حواره في برنامج "عين"، الذي يُعرض على قناة "الحياة": "فريق عمل المسلسل محدش بيبص على نفسه إنه يُطلع كويس فقط، كل الناس في العمل قلبها على قلب بعض، خايفين على بعض".

وأشار إلى أن المسلسل يتحدث عن الجو العائلي، موضحًا أنه يتوقع أن ينجح هذا المسلسل في لم شّمل العديد من الأسر.

وتجسّد مي عز الدين شخصيتين داخل أحداث المسلسل، الأولى فتاة شعبية، تعمل في مجال الأفراح، وترث مدرسة من عمها، الذي يعيش في إيطاليا ويقع في حب "بيسة" الفنان أمير المصري وهو ابن الفنانة بوسي.

أما الشخصية الثانية، فهي الجدة، التي تعيش معها، وبشكل كوميدي تفرض إتاوات على أهل المنطقة، وتفكر الأسرة في وضعها بدار مسنين كما يظهر شخص يدّعى أنه ابن عمها وأحق بالميراث، لتدور بعض المفارقات الكوميدية.

يذكر أن مسلسل "البرنسيسة بيسة" بطولة مي عز الدين، ويشارك في بطولته كل من الفنانة بوسي، ونجم مسرح مصر محمد أنور، وسامي مغاوري، وأمير المصري، حجاج عبدالعظيم، وآخرين، من إخراج أكرم فريد، حيث يعد هذا التعاون الأول لـ"مي" معه في الدراما التليفزيونية، وسبق وتعاون الثنائى فى 3 أفلام دفعة واحدة، هى "فرح"، "أيظن"، والجزء الأول من "عمر وسلمى".