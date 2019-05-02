تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من كشف غموض واقعة اختطاف "أحمد الدمس" صاحب معرض سيارات بحدائق القبة والعثور على جثته مقتولا أعلى الطريق الدائرى بمسطرد، مساء الأحد الماضي، والقبض على كل أطراف القضية.

البداية .. إطلاق نار وخطف صاحب معرض سيارات

وشهد شارع سكة الوايلي بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، في الخامسة من مساء الأحد الماضي، قيام مسلحين بإطلاق النيران وخطف صاحب معرض سيارات داخل سيارة فان والعثور عليه بعد ذلك مقتولا على الطريق الدائري بمنطقة مسطرد.

وكشفت تحريات المباحث كل خيوط الواقعة، وتمكنت من القبض على جميع الأطراف في القضية، المحرضين والفاعلين الأصليين، وروى مصدر أمني مطلع، القصة الكاملة لما حدث في تلك الليلة.

التحريات تفجر مفاجأة .. قتيل حدائق القبة صوّر شابا بقميص نوم للإنتقام

وفجَّرت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة مفاجأة في الواقعة، فقد أثبتت وجود علاقة عاطفية غير شرعية بين شاب وابنة شقيقة زوجة القتيل "أحمد الدمس"، وأن الشاب كان يحتفظ بصور ومكالمات وفيديوهات جنسية للفتاة، وأشارت المصادر إلى أن زوجة "الدمس" وشقيقتها طلبتا من القتيل تصوير الشاب بـ"قميص نوم حريمي" وتهديده بنشرها حال فضح الفتاة، وهو ما نفذه "الدمس"، حيث استدرجت الفتاة الشاب وسلَّمته لـ"الدمس"، والذي اصطحبه إلى شقة صديق له في حدائق القبة، وصوّره بـ"قميص نوم حريمي"، واعتدى عليه بالضرب.

وأضافت التحريات أن "الدمس" اتصل بعم الشاب، الذي حضر إلى الشقة، وشاهد صور ابن شقيقه، وطلب من "الدمس" مسحها إلا أنه رفض، وطلب 100 ألف جنيه وذبيحة، عقابا للشاب على تصوير ابنة أخت زوجته، فرفض وانصرف، وأكدت المصدر أن عم الشاب شعر بالإهانة، بعد مشاهدة صور ابن شقيقه، وهو ما دفعه للانتقام والقدوم بصحبة أقاربه، حاملين الأسلحة النارية، واختطفوا "الدمس" وقتلوه وألقوا جثته أعلى الطريق الدائري بمسطرد.

الشرطة تلقي القبض على جميع الجناة

وكشف مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على زوجة أحمد الدمس، صاحب معرض السيارات القتيل، كما ألقت الشرطة القبض على شقيقتها، بتهمة التحريض على احتجاز شاب داخل إحدى الشقق، كما أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على صاحب الشقة التي تم احتجاز الشاب بها، كما تم ضبط الشاب والفتاة واثنين من منفذي الواقعة.

وتمكن أيضا ضباط مباحث شرطة حدائق القبة بالتنسيق مع ضباط الأمن العام بمديرية أمن القليوبية، من القبض على طرفي واقعة قيام مسلحين بإطلاق أعيرة نارية وخطف وقتل "أحمد الدمس"، صاحب معرض سيارات بحدائق القبة.

أول فيديو للحظات خطف وقتل "الدمس"

وحصلت "الوطن" على مشاهد من كاميرات المراقبة بمنطقة حدائق القبة، التي شهدت واقعة اختطاف أحمد الدمس، صاحب معرض سيارات، وأظهرت مشاهد الفيديو، قيام مسلحين يستقلون سيارتين فيرنا وفان، بإطلاق وابل من الأعيرة النارية، واختطاف المجني عليه أحمد الدمس، وفرّوا هاربين.

شاهد عيان: "صاحب المعرض كان يسعى للخير"

والتقت "الوطن" شاهد عيان على واقعة اختطاف "أحمد الدمس" صاحب معرض السيارات، وقال، إن القتيل تدخل لحل خلاف بين أسرة شاب وفتاة نشأت بينهما علاقة غير شرعية، بعدما افتضح أمرهما، وأصرت أسرة الشاب على عدم زواجهما شرعيا.

وأضاف أنه بعد تدخل "الدمس" عرضت عليه أسرة الشاب زواج نجلها من الفتاة عرفيا، إلا أن الدمس رفض، وأصر على زواجه منها شرعيا، إلا أن أسرة الشاب رفضت، ما دفعهم بعد ذلك إلى ارتكاب واقعة الاختطاف وقتل الدمس.

وبدأت النيابة تحقيقات موسعة مع المتهمين فى القضية، ولا تزال التحقيقات مستمرة، وتنتظر النيابة العامة ورود تقرير الطب الشرعي لبيان سبب وكيفية وفاة القتيل أحمد الدمس.