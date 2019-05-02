أعلن الفنان أحمد سعد عن افتتاح مشروعه الجديد "خيمة سحور أحمد سعد" بمنطقة التجمع الخامس والتي ستستمر طوال شهر رمضان.

ونشر سعد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا لدعوات افتتاح الخيمة وعلق عليها: "إن شاء الله توكلنا على الله دي خيمة أحمد سعد وده أول مشروع أعمله في حياتي بعيد عن الفن.. يمكن تصيب وأبعد عن الفن حقيقي.. يا رب".

كان "سعد"، قد أعلن انفصاله عن زوجته السابقة الفنانة سمية الخشاب في وقت سابق، لتظهر الأخيرة في وسائل الإعلام لتدلي بأكثر من تصريح مفادها أنها طلبت الطلاق منه قبل 6 أشهر بسبب تضررها منه، كما أدلت بتصريحات أخرى اعتبرها أحمد سعد إساءة له.