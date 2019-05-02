قلق في كينيا بعد انتحار 70 رجلا من قرية واحدة دون معرفة الأسباب

أبدت السلطات الكينية قلقها من ارتفاع حالات الانتحار بإحدى القرى الكينية بعدما وصل عدد المنتحرين من الرجال لـ70 خلال العام الماضي.

وشهد الأسبوع المنصرم 3 حالات انتحار للرجل في هذه القرية لأسباب مجهولة حتى الآن بحسب "bbc".

ولم تقتصر محاولات الانتحار على الرجال المتزوجين ولكن حاول بعض الشباب الانتحار أيضًا ولكن تم منعهم في الوقت المناسب قبل أن يفقدوا حياتهم.

السلطات الكينية أقامت عبر بعض موظفيها المحليين جلسات مع رجال هذه القرى للحديث معهم عن مشكلاتهم وطلبوا منهم أن يتحدثوا عن مشكلاتهم معهم بصوت مرتفع بدلا من اختيار الانتحار كوسيلة للتخلص من المشاكل.

كينيا هي دولة تقع شرق أفريقيا، وتمر بها الدائرة الاستوائية، ويبلغ عدد سكانها 33 مليون نسمة ينقسمون لـ45% بروتستانت، 33% كاثوليك، 10% مسلمون، 0.3% بوذيين، 2% الباقي ديانات محلية.