استقبل اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء بمطار شرم الشيخ، اليوم، لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبدالواحد، في إطار زيارة اللجنة لمحافظة جنوب سيناء، خلال الفترة من 2 إلى 6 مايو الجاري، لتفقد عدد من مشروعات الطرق بالمحافظة وتطوير الموانئ.

واستعرض الجانبان، خلال الاجتماع، تطوير منظومة الطرق داخل المحافظة، التي لم يتم الانتهاء منها حتى الآن ومنها طريق سعال/ كاترين وطريق مدخل المدينة إلى مطار سانت كاترين وإنشاء طريق وادي حبران من طور سيناء إلى سانت كاترين بطول 72 كيلومترا.

كما طالب النائب عطية موسى بدراسة تطوير الطريق القديم من نفق الشهيد أحمد حمدي إلى شرم الشيخ، وكذلك دراسة ربط مداخل المدن مع الطريق الجديد.

وتعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب في زيارة اللجنة لمحافظة جنوب سيناء، خلال الفترة من 2 إلى 6 مايو الجاري، لتفقد عدد من مشروعات الطرق بالمحافظة وتطوير الموانئ.