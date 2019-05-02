بالصور| سكرتير عام مساعد الإسكندرية يتابع رفع كفاءة الطرق والإضاءة

كلف الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة، بعمل جولات ميدانية على جميع الأحياء لمتابعة أعمال النظافة ورفع كفاءة الطرق والإضاءة العامة وأعمال ترميم الحفر الأسفلت، موجها بضرورة الاستماع إلى شكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وأجرى السكرتير المساعد، جولة لمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات بنطاق حي المنتزه أول، حيث جرى المرور على شارع محسن الجديد، وشارع مصطفى كامل وصولا لشارع القاهرة، كما جرى المرور على طريق الكورنيش وتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة من دهان البلدورات وترميم لسور الكورنيش وإنارة الأعمدة وكان برفقة السكرتير المساعد حمدي عبد العليم، رئيس حي منتزه أول.

كما تفقد السكرتير المساعد مكتب تموين السيوف لمتابعة سير العمل به والاستماع إلى شكاوى المواطنين، موجها مديرية التموين بسرعة إنجاز الأعمال وتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير كافة السلع الأساسية استعدادا لشهر رمضان الكريم.