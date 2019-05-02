علق الإعلامي مصطفى بكري، على اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية على إدراج جماعة الإخوان على لائحة التنظيمات الإرهابية قائلا إن الذعر دب بين أعضاء الجماعة وقاداتها وتنظيمها الدولي، حتى في تركيا وقطر، موضحا أن هذا القرار هو المسمار الأخير في نعش التنظيم ومن يموله.

وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن أحد الصحف الأمريكية قالت أن القرار جاء بعد استشارة ترامب لمستشاريه، مشيرا إلى أن القرار سيؤدي إلى تجميد أي أموال مرتبطة بالجماعة، ووقف مصادر التمويل بشكل مباشر أو غير مباشر، مع ملاحقة القادة وفرض العقوبات عليهم، ومنع الكوادر من دخول أمريكا.

وتابع أن القرار سيعتبر نصر كبير لمصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، والتي تواجه قطر الداعم الأكبر لجماعة الإخوان، وهو ما سيؤدي إضعاف حلفاء قطر.