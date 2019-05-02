قال المهندس أحمد السعدني، مدير التدريب والتعلم بالشرق الأوسط وأفريقيا بشركة سيمنز الألمانية، إن مركز الخدمات والتدريب التابع لشركة سيمنز الألمانية والذي يُجرى إنشائه حاليا في "العين السخنة" سيستقبل أي شخص يُريد أن يتأهل في مجالات الصناعة والطاقة.

وأضاف "السعدني"، خلال حواره في برنامج "مصر تستطيع"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، مع الإعلامي أحمد فايق، :" سواء فني أو مهندس أو خريجي تعليم فني أو خريج هندسة، وكذلك المصانع التي تريد أن تُعطى لمهندسيها وفنييها تدريبات إضافية..كله يقدر يّدرب في الشركة "، موضحًا أن سيمنز تهدف لتأهيل 5500 شخص في مصر خلال أربع سنوات فقط.

وأشار إلى أنه يتم العمل على تدريب العمالة المصرية من أجل وصولها إلى مستوى راقي، وأوضح أن المناهج في تلك المراكز غالبيتها باللغة الإنجليزية، ولكن التدريس قد يكون باللغة العربية، كما أن أسعار التدريب ستكون رمزية، حيث إن الهدف منه ليس تحقيق ربح مادي، ولكن هدفه أن يستمر الاستثمار في مصر، وتابع:" المركز يعد هدية الشركة لمصر".