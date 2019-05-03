التعاون وأهداف برشلونة وليفربول.. أبرز ما بحث عنه مصريين عبر "جوجل"

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التعاون

حقق فريق التعاون فوزًا مثيرًا على حساب اتحاد جدة، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الملك فهد الدولي، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

في مباراة مثيرة.. التعاون يقلب الطاولة على الاتحاد ويتوج بكأس السعودية

بارك تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي بيراميدز لفريق التعاون بعد الفوز بكأس السعودية على حساب الاتحاد.

تركي آل الشيخ يبارك للتعاون بعد التتويج بكأس السعودية

قرر تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، والرئيس الفخري لنادي التعاون صرف مكافأة 150 ألف ريال لكل لاعب في الفريق السعودي، عقب فوزه بكأس خادم الحرمين.

تركي آل الشيخ يصرف 150 ألف ريال للاعبي التعاون بعد الفوز بكأس خادم الحرمين

آرسنال ضد فالنسيا

وضع فريق أرسنال قدمًا في نهائي الدوري الأوروبي، وذلك عقب انتصاره الكبير على ضيفه فالنسيا بنتيجة 3-1، في ذهاب نصف نهائي تلك البطولة.

بالفيديو.. أرسنال يضع قدمًا في نهائي الدوري الأوروبي بثلاثية في شباك فالنسيا

اهداف برشلونه وليفربول

حقق برشلونة انتصارًا كبيرًا على ليفربول بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

أحرز ثلاثية البارسا كلًا من: سواريز في الدقيقة 25، ميسي في الدقيقتين 75، 82.

بالفيديو برشلونة يضرب ليفربول بثلاثية.. ويضع قدمًا في نهائي دوري الأبطال

إنبي ضد بتروجيت

حقق فريق إنبي فوزًا غاليا على بتروجت اليوم في الجولة 31 من الدوري الممتاز، بهدفين مقابل هدف، في لقاء مثير وحماسي للغاية خاصة في الشوط الثاني.

سجل ثنائية إنبي قائد الفريق رامي صبري، من رأسيتين، في الدقيقتين 61 و90، فيما سجل شكري نجيب هدف بتروجت الوحيد في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

بالفيديو.. رامي صبري يقود إنبي لانتصار ثمين على بتروجت في الدوري