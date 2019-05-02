الكرة تسيطر على تريندات جوجل: برشلونة وليفربول والأهلي وطلائع الجيش

تقدم "الوطن" لقرائها خدمة تتضمن متابعة أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، على مدار 24 ساعة، حيث سيطرت كرة القدم على اهتمامات المصريين خلال الساعات الأولى من صباح الخميس، وظهر ذلك على تريندات جوجل في مصر.

تقدم "الوطن" لقرائها خدمة تتضمن متابعة أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، على مدار 24 ساعة، وجاءت كالتالي:

ملخص مباراة ليفربول وبرشلونة برشلونة ضد ليفربول

حقق برشلونة انتصارًا كبيرًا على ليفربول بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

أحرز ثلاثية البارسا كلًا من: سواريز في الدقيقة 25، ميسي في الدقيقتين 75، 82.

وتبادل كلا الفريقين السيطرة على وسط الميدان في بداية اللقاء، وظهرت أول ملامح الخطورة من جانب الفريق الكتالوني، في الدقيقة الرابعة بتسديدة من لاعب وسط النادي الكتالوني إيفان راكيتيتش، داخل منطقة جزاء ليفربول، لكن مدافع الريدز جوميز، نجح في إبعاد الكرة إلى ركنية في آخر لحظة.

بالفيديو برشلونة يضرب ليفربول بثلاثية.. ويضع قدمًا في نهائي دوري الأبطال

أعرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن رضاه التام للمستوى الفني الذي ظهر عليه لاعبوه أمام برشلونة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في المواجهة التي بانتصار البارسا بثلاثية نظيفة.

كلوب: لا نستحق الخسارة.. وميسي صنع الفارق

أعرب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، عن سعادته الكبيرة بالانتصار الذي حققه فريقه، مساء الأربعاء على حساب ليفربول بثلاثية نظيفة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ميسي: لم نحسم تأهلنا للنهائي.. وكنت محظوظ بالهدف الثالث

أعرب ليونيل ميسي لاعب برشلونة، عن سعادته بالفوز الذي تحقق على حساب ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بثلاثية نظيفة.

وقال ميسي في تصريحاته لشبكة بي إن سبورت: "عانينا أمام ليفربول بسبب طريقة لعبهم والتي تعتمد على الضغط بقوة، فهم يمتلكون معدل لياقة عالي للغاية، ولكننا نجحنا في تحقيق هدفنا بالفوز".

ميسي: عانينا أمام ليفربول.. وطلبت من الجماهير عدم إطلاق صافرات الاستهجان ضد كوتينيو

أهدر محمد صلاح لاعب ليفربول فرصة هدف مؤكد، في الدقيقة 84 من عمر المباراة بعد اصطدام الكرة في القائم، بعد إنقاذ دفاعات برشلونة الكرة لتأتي لصلاح، الذي أهدرها بسوء حظ.

بالفيديو.. القائم يحرم محمد صلاح من هدف مؤكد أمام برشلونة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، آخر تطورات إصابة لاعب وسط الفريق الأحمر حمدي فتحي، والتي كان يعاني منها قبل مشاركته بمواجهة فريقه أمام طلائع الجيش، مساء الأربعاء بالجولة الـ 31 من الدوري المصري.

مصدر بالأهلي يكشف موقف حمدي فتحي بعد الإصابة خلال الإحماء

كشف مصدر بالنادي الأهلي الحالة الصحية للأنجولي جيرالدو، خاصة بعد فقدانه للذاكرة خلال مباراة طلائع الجيش.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت"، إن حالة جيرالدو حاليا مطمئنة، وسيخضع للتدريبات الاستشفائية مع اللاعبين غدًا استعدادًا لمباراة النجوم.

مصدر بالأهلي: حالة جيرالدو مطمئنة.. واللاعب جاهزًا للمباريات

أعرب محمد يوسف، المدرب العام لفريق الأهلي عن سعادته بالفوز، الذي حقّقه الفريق على طلائع الجيش، في المباراة، التي أقيمت بينهما، مساء اليوم، على استاد حرس الحدود، بالمكس، في إطار مواجهات الأسبوع الـ31، والوصول إلى النقطة 64.

محمد يوسف: شخصية الأهلي ظهرت أمام الطلائع.. وتغييرات لاسارتي أثّرت في النتيجة

أعرب مارتن لاسارتي، المدير الفني لفريق الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه في الثواني القاتلة أمام طلائع الجيش في المباراة، التي جمعت الفريقين بالجولة الـ31 من عمر الدوري.

لاسارتي: الأهلي لم يستسلم أمام الطلائع.. والصراع شرس على تصدر الدوري

كشف مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، عن حالة الأنجولي جيرالدو دا كوستا، بعد تعرضه لإصابة قوية أمام طلائع الجيش، في لقطة هدف وليد أزارو مع نهاية الشوط الأول، والتي تسببت في تغييره.

عاجل.. لاسارتي يُفجر مفاجأة: جيرالدو فقد الذاكرة بعد إصابته أمام طلائع الجيش

أكد طارق سليمان، مدرب حراس الأهلي، صعوبة الفوز، الذي حققه فريقه اليوم على طلائع الجيش، بهدفين مقابل هدف.

طارق سليمان: حققنا فوزا صعبًا على طلائع الجيش