سعر اليورو اليوم الجمعة 3-5-2019 في مصر

سعر اليورو اليوم في مصر

شهد سعر اليورو تباينًا أمام الجنيه المصري خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 3 مايو الجاري، وتقدم "الوطن" سعر صرف اليورو اليوم في عدد من البنوك الخاصة والحكومية مثل البنك الأهلي ومصر والمشرق على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم نحو 19.16 جنيه للشراء و19.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك عودة

سجل سعر اليورو في بنك عودة اليوم نحو 19.17 جنيه للشراء و19.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

سجل سعر اليورو في بنك المشرق اليوم نحو 19.17 جنيه للشراء و19.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 19.16 جنيه للشراء و19.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سجل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي اليوم نحو 19.17 جنيه للشراء و19.31 جنيه للبيع.