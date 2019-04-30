سعر اليورو اليوم في مصر

تستعرض "الوطن" سعر اليورو خلال تعاملات البيع والشراء، اليوم، في عدد من البنوك المصرية الحكومية والخاصة، عقب عودة العمل في البنوك العاملة في السوق المحلي بعد إجازة بدأت من يوم الخميس 25 أبريل الجاري وحتى الإثنين 29 أبريل، بمناسبة عيد تحرير سيناء وعطلتي عيد القيامة المجيد وشم النسيم، وجاءت كما يلي:

سعر اليورو في بنك البركة

سجل سعر اليورو في بنك البركة اليوم نحو 19.09 جنيه للشراء و19.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر إيران

سجل سعر اليورو في بنك مصر إيران اليوم نحو 19.08 جنيه للشراء و19.35 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 19.13 جنيه للشراء و19.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم نحو 19.13 جنيه للشراء و19.27 جنيه للبيع.