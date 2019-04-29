سعر اليورو اليوم الاثنين 29-4-2019 في مصر

سعر اليورو اليوم في مصر

واصل سعر اليورو حالة الاستقرار أمام الجنيه المصري، خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم الاثنين، في البنوك المصرية، وتستعرض "الوطن" لقرائها سعر بيع وشراء اليورو في البنوك كالتالي:

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم نحو 19.05 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك اتش اس بي سي

سجل سعر اليورو في بنك اتش اس بي سي نحو 19.07 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي اليوم نحو 19.21 جنيه للشراء و19.35 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

سجل سعر اليورو في بنك بلوم مصر اليوم نحو 19.18 جنيه للشراء و19.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم نحو 19.12 جنيه للشراء و19.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي اليوم نحو 19.11 جنيه للشراء و19.31 جنيه للبيع.