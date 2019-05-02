محافظ بني سويف يستجيب لشكوى على "واتساب" ويقرر نقل مشرد لدار مسنين

أكدت إدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان عام محافظة بني سويف، مساء الأربعاء، أنه في استجابة سريعة لشكوى وردت من أحد المواطنين على برنامج "واتساب" الخاص بالمستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، بشأن مواطن "مسن" بدون مأوى بأحد شوارع مركز ومدينة ناصر.

ووجه المحافظ على الفور الشكوى إلى وكيل التضامن، لسرعة التعامل مع الحالة، والتنسيق مع وحدة حقوق الإنسان بإدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

وانتقلت لجنة من مديرية التضامن "فريق التدخل السريع" بالبحث عن المواطن، حتى تم العثور عليه، وإيداعه بدار مسنين الرحمة بمركز ومدينة ببا، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ليكون المواطن في وضع معيشي أفضل، وتوفير حياة كريمة له.

وأفادت مديرية التضامن، بأنه بناء على توجيهات المحافظ سيتم التنسيق مع مديرية الصحة لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتوقيع الكشف الشامل على المواطن للاطمئنان على حالته الصحية، وتوفير الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة في حالة احتياج الحالة لذلك.

وشدد محافظ بني سويف، على ضرورة بحث الحالة من كافة النواحي الاجتماعية والأسرية، ومحاولة الاستدلال والوصول لأسرة هذا المواطن، والوقوف على ملابسات تواجده بلا مأوى بأحد الشوارع، مع تكثيف حملات التضامن بالتنسيق مع وحدات حقوق الإنسان والمرأة وذوي الإعاقة بديوان عام المحافظة، والتي تجوب شوارع وميادين المحافظة بحثا عن مثل تلك الحالات، تنفيذا لتوجيهات الدولة في هذا الشأن.