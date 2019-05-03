قررت نيابة الموسكي تشكيل لجنة فنية من محافظة القاهرة، لمعاينة الحريق الذي نشبَّ في 10 محلات تجارية بمنطقة الموسكي بمحافظة القاهرة، وتحديد ملابساته وإعداد تقرير عنه.

كما قررت النيابة استدعاء أصحاب المحال، وأفراد الدفاع المدني الذين شاركوا في إخماد النيران، لسماع أقوالهم وتحديد المسؤولية عن أسباب اندلاع الحريق.

واندلع حريق هائل في منطقة الموسكي. وأكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، الدفع بـ 14 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، الذي نشب في 4 محلات تجارية بمنطقة الموسكي، موضحا أنه جارٍ السيطرة على الحريق والوقوف على أسبابه، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكان قد اندلع حريق، في المنطقة نفسها، خلال أقل من عام، في يوليو الماضي، بمحلات ملابس بالطابق الأول والثاني وامتدد للطابق الثالث، وذلك في عقار مكون من أربعة طوابق في حارة اليهود بشارع الموسكي من ناحية مسجد الحسين.