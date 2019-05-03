مصدر أمني: لم نتوصل لأسباب حريق الموسكي

أكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، عدم التوصل لأسباب حريق المحال التجارية بالموسكي حتى الآن، موضحا بأن رجال الحماية المدنية عملهم السيطرة على الحريق وإخماده، والنيابة العامة والمعمل الجنائي هما الجهتين المنوط بهما تحديد أسبابه.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إخطاراً من شرطة النجدة بنشوب حريق في عدد من المحال التجارية بمنطقة الموسكي، وعلى الفور دفع بـ14 سيارة إطفاء، وتبين أن الحريق نشب في محل تجاري لبيع العطور بممر الشابوري، وبسبب المواد الكحولية التي تستخدم في العطور وتساعد على سرعة الاشتعال، امتدت النيران إلى عدد من المحال المجاورة والخاصة ببيع الملابس الجاهزة والأقمشة.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، الذي أسفر عن إصابة 15 شخصا باختناقات والتهام النيران 10 محلات تجارية.