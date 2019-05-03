تحدث الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصطلاح الأراضي، عن مشروع محصول القمح غرب غرب محافظة المنيا قائلا إنه كان هناك تخوف من مكان المشروع بسبب التغيرات المناخية، وظروف التربة، والمستثمرين كان لديهم حالة من التخوفات.

وأضاف أبو ستيت، خلال استضافته في برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي حمدي رزق، مساء اليوم، أن بعد ظهور إنتاج المشروع الإقبال على شركة الريف المصري للحصول على الأراضي في تلك المنطقة زاد، والاستثمارات بدأت تزيد تدريجيا، متابعا أن الوزارة تعطي المستثمرين عن طرق إعداد الأرض للزراعة والأسمدة التي يتم استخدامها.

وأوضح وزير الزراعة، أن هذا المشروع يمثل خطوة جديدة على أرض المنيا، مشيرا إلى أن مكان المشروع أول مرة يتم زراعته.