تفقد الدكتور محمد صلاح، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، مستشفى أحمد ماهر التعليمي، لمتابعة حالة مصابي حادث حريق الموسكي، الذي شب ظهر اليوم، وأسفر عن إصابة أكثر من 50 شخصًا، وفوجئ بوصول مصاب من موقع الحريق يعاني من إصابه بالعين.

وفحص رئيس المستشفيات بنفسه المصاب، فور وصوله، وإجرى الإسعافات الأولية اللازمة له، حفاظًا على سلامة عينيه.

يذكر أن رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، استشاري لطب وجراحات العيون، وشغل منصب عميد المعهد التذكاري للرمد بالجيزة، قبل أن يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للمستشفيات.

واندلع حريق هائل في منطقة الموسكي، أسفر عن إصابة 51 مواطنًا، ونُقلت 6 حالات فقط إلى المستشفيات.

وأكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، الدفع بـ 14 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، الذي نشب في 4 محلات تجارية بمنطقة الموسكي، موضحا أنه جارٍ السيطرة على الحريق والوقوف على أسبابه، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وقال المصدر، إن الخسائر المبدئية لحريق ممر الشابوري بمنطقة الموسكي أسفرت عن التهام النيران لـ40 محل ملابس وأقمشة وعطور.

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، لـ"الوطن"، أن النيران تجددت أكثر من ثلاثة مرات أثناء إجراء قوات الحماية المدنية لعمليات التبريد.وأوضح المصدر أن السبب هو وجود العديد من محلات بيع العطور بالممر، وحيازة تلك المحلات على كحوليات ومواد قابلة للاشتعال.

وكان قد اندلع حريق، في المنطقة نفسها، خلال أقل من عام، في يوليو الماضي، بمحلات ملابس بالطابق الأول والثاني وامتدد للطابق الثالث، وذلك في عقار مكون من أربعة طوابق في حارة اليهود بشارع الموسكي من ناحية مسجد الحسين.