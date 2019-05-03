أحد الشباب المتطوعين لإخماد حريق الموسكي: "كل همنا نطلع الناس بسلامة"

بملابسه الملطخة بالدماء وانتشار الكدمات بمناطق متفرقة من جسده وقف "مصطفى على" 24 عاما، يتابع عن قرب ما وصل إليه الحريق الهائل بممر الشابوري بمنطقة الموسكي في ذهول لا يصدق ما حدث في الواحدة من ظهر الجمعة قائلا: "الحريق بدأ في محل واحد للملابس وبعد وصل باقي المحلات، كان كل همنا إننا نطلع الناس من جوه لأن النهاردة الجمعة".

يستند على شاب آخر ممن يعملون بالمنطقة، قائلا بنبرة حزينة، "جبنا طفايات الحريق من المحلات عشان نقدر نسيطر على الحريق على قد ما نقدر لكن الحريق كان أكبر من إمكانياتنا، والمطافي جت بعد نص ساعة"، مشيرا إلى أن شباب المنطقة العاملين بها تعاونوا من أجل إنقاذ الأرواح والتقليل من الخسائر.