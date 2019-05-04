قالت الفنانة حورية فرغلي، إنها خائفة بسبب دورها في مسلسل "مملكة الغجر"، الذي كتبه الصحفي محمد الغيطي، متابعة: "بس عندي إحساس أنه هيبقي أنجح من مسلسلات تانية كتيرة، لأن قصته مختلفة ومتعملتش قبل كده".

وأضافت "فرغلي"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "رمضان النهار" الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن ذلك العمل يأتي في إطار درامي مختلف تماما بتناسق كبير بين الممثلين وبعضهم.

وأشارت إلى أن أفراد العمل كانوا يحاولون رفع بعضهم البعض، "كنا كلنا بنحترم بعض وبنحب بعض، وده هيبان قدام المشاهد في الشاشة".