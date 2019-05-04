قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يسود اليوم السبت 2-5-2019 طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد حارا على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وأضاف الهيئة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، كما ستظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح ستكون أغلبها شمالية شرقية معتدله تنشط على جنوب سيناء.

درجات الحرارة في المحافظات المصرية

القاهرة 16 30

طنط 15 29

الإسكندرية 16 26

مرسي مطروح 15 24

بورسعيد 18 23

دمياط 18 24

الإسماعيلية 16 29

شرم الشيخ 21 32

الغردقة 21 33

درجات الحرارة ببعض المدن العربية

مكة 29 42

الرياض 25 37

أبوظبي 26 37

الدوحة 26 34

الكويت 26 34

دمشق 08 26

القدس 11 22

غزة 12 23

بغداد 17 30

مسقط 29 33