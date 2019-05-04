رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على أحد متابعي صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، علق: "يا سيادة الوزير المحترم والله أنت دلعت طلبة أولى ثانوي آخر دلع.. أظن مفيش وزير ساعد الطلبة كدة، يا ريت بقى الأهالي تخلي ولادها يذاكروا ويراجعوا كل تلك النماذج، بدلا من التفرغ للهجوم على المنظومة الجديدة للتقييم في الثانوي".

وقال شوقي: "طلاب أولى ثانوي يستحقون منا كل مساعدة وكذلك كل طلاب مصر في جميع السنوات، ونعمل ليل نهار لخدمتهم بكل ما أوتينا، أتمنى أن يعلم أولياء الأمور أننا نقدر كل التخوفات المنطقية، ولكن نحن نغير المسار من أجل تعليم أفضل للأبناء، وكان أسهل بكثير ألا نقدم شيئا ونعكف على النظام الجديد فقط".

وأضاف: "لكن المسؤولية تقتضي أن نقدم فرصة للتعلم لأبنائنا بدلاً من نجاح زائف كان يحدث سابقاً وكلنا يعلم ذلك، الهجوم الممنهج يحرم الآخرين من فرص التعلم وهذا ليس عادلاً، والغريب أن البعض يهاجم بدون دراية بالهدف أو علم بأساليب التعليم أو التقييم".

وتابع: "هذه السنة ما هي إلا سنة نقل عادية جدا، وسيتخطاها معظم الطلاب بيسر وليست القضية في تابلت أو شبكة أو تقنيات إنما في التركيز على فكر تحليلي جديد، نتمنى أن يساعدنا الآباء والأمهات على تحقيقه لمصلحة أبنائهم، يا ريت نترك للطلاب فرصة يراجعون النماذج الاسترشادية ولا نتحدث عن أي قضايا أخرى، سوف يحصل كل طالب على الإمتحان مهما كانت التقنيات، ولكن الأهم هو التحول إلى فكر جديد ونحن نثق في قدرة أبنائنا على إتمام هذا التحول بنجاح".