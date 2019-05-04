اليوم.. انطلاق امتحانات النقل للتيرم الثاني بجنوب سيناء

يؤدي اليوم السبت، 12001 طالب وطالبة امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمحافظة جنوب سيناء، حيث يؤدي الامتحانات 6629تلميذ بالصف الثاني والثالث الابتدائي بإجمالي عدد 3409 تلاميذ بالصف الثاني الابتدائي و3220 تلميذ بالثالث الابتدائي على مدار يومين.

كما يؤدي الامتحانات اليوم 5872 طالب وطالبة بصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية بعدد 2858 طالبا وطالبة الصف الأول الإعدادي و2514 طالبة وطالبة بالصف الثاني الإعدادي ومن المقرر أن تستمر الامتحانات بالمرحلة الإعدادية حتى 9 مايو الجاري.

كما يؤدي اليوم طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانات نصف العام والتي من المقرر أن تنتهي في 12 مايو الجاري.

وتنطلق امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي يوم الاثنين الموافق 6 مايو وتنتهي الخميس الموافق 9 مايو الجاري بإجمالي عدد 8991 طابا وطالبة.

بينما تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 11 مايو الجاري.

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاص بانطلاق مارثون الامتحانات مؤكدا أنه جري تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات بجميع المدن وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب داخل اللجان.

وأضاف أنه تم التشديد على اتباع كافة التعليمات الوزارية الخاصة بسير الامتحانات وعدم تواجد التليفيون المحمول داخل اللجان من قبل الملاحظين والطلاب وتوفير سبل الراحة والهدوء داخل اللجان.