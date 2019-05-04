سعر اليورو اليوم في مصر

اختلف سعر اليورو أمام الجنيه المصري خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت في البنوك المصرية، وتنشر "الوطن" لقرائها سعر بيع وشراء اليورو في البنوك على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

سجل سعر اليورو في بنك بلوم مصر نحو 19.17 جنيه للشراء، و19.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 19.11 جنيه للشراء، و19.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 19.06 جنيه للشراء، و19.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك اتش اس بي سي

سجل سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي نحو 19.07 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 19.11 جنيه للشراء، و19.31 جنيه للبيع.