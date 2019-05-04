تابع اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الأعمال الجارية بميناء الصيد برشيد على أرض الواقع، لخدمة الصيادين والعاملين في تجارة وصناعة الأسماك.

وتفقد محافظ البحيرة، أعمال صب الفاصل الرابع ببلاطة رصيف الصيانة بالميناء، مبينا أنه جرى الانتهاء من صب الفاصل الرابع في رصيف الصيانة بالميناء بكمية 825 متر مكعب خرسانة، كما جرى صب 3 فواصل قبل ذلك برصيف الصيانة بكمية 2500 متر مكعب خرسانة بمدة 30 ساعة عمل.

وحرص محافظ البحيرة، على التواجد مع العاملين بالموقع في أثناء تنفيذ الأعمال، مؤكدا دعمه ورعايته لكل المشروعات ذات الأهداف الحيوية والمردود الاجتماعي، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ومنها مشروع ميناء الصيد برشيد.

وأوضح "آمنة"، أنه جرى توفير 75 مليون جنيه للعام المالي الحالي و100 مليون جنيه للعام المالي المقبل لصالح ميناء الصيد، وذلك للانتهاء من الأعمال والاستفادة منها بعد شبه توقف 5 سنوات، لعدم توافر الاعتمادات المالية.

وأشار محاظ البحيرة إلى أنه جرى اتخاذ جميع تدبير الأمن والسلامة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة في أثناء التنفيذ وخاصة خلال التنفيذ ليلا.