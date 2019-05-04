نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافين، عن مدينة دمياط للأثاث، أوضح من خلالهما أن المدينة تعد أكبر تجمع صناعي وتجاري للأثاث والأولى من نوعها في الشرق الأوسط، ويفصلها عن قلب مدينة دمياط 20 دقيقة تقريباً بالقرب من مدخل محافظة دمياط بمنطقة شطا.

وأوضح الإنفوجراف، أن مدينة دمياط للأثاث تعد منطقة صناعية قائمة على مساحة 331 فدانا، وأن أقرب الموانئ للمدينة هما ميناء دمياط "25 كم غرباً" وميناء بورسعيد "40 كم شرقاً"، وجرى البدء في تنفيذ هذا المشروع في مايو 2017، وتبلغ قيمة رأس مال شركة مدينة دمياط للأثاث 5.52 مليار جنيه، ومن المتوقع أن توفر المشروعات بالمدينة أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

‏وكشف إنفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن مدينة دمياط للأثاث تشمل ‏590 ألف متر مربع أراضي مصانع مرفّقة لإقامة مصانع أثاث وإكسسوارات، و‏54 هنجراً، بالإضافة إلى 1500 ورشة صغيرة ومتوسطة، و292 قطعة أرض بإجمالي مساحة 139 فداناً أراضي مستثمرين.

وأشار الغنفوجراف، إلى أن المدينة تضم أيضاً 56 فداناً للمناطق الإدارية الخدمية، بالإضافة إلى ‏5 مراكز خدمية لصغار الصناع، ومركز تكنولوجيا الأثاث به هنجر متخصص، وكذلك ‏2 كوبري للربط بين الجانب الشرقي والغربي، علماً بأن إجمالي المساحات المٌباعة من الأراضي الصناعية تبلغ 81.000 مترمربع.

وفي السياق ذاته، أوضح الإنفوجراف، أن المدينة بها 4 بنوك محلية جرى الاتفاق معها لتمويل صغار الصناع المشترين للورش، وتصل قيمة التمويل المتاح لشراء الآلات والمعدات ورأس المال العام 750 مليون جنيه، بفترة سماح تمتد إلى 10 سنوات بفائدة ميسرة طبقاً لمبادرة البنك المركزي.

وعن مزايا الأراضي الصناعية، أوضح الإنفوجراف أن تتمثل في أن ‏سعر المتر للأراضي داخل المدينة يقل بنسبة أكبر من 30% مقارنة بأسعار الأراضي ‏المجاورة للمدينة، فضلاً عن أن ‏جميع الأراضي مرفّقة بالكامل، كما أنه ‏يجري إنشاء مصانع للصناعات التكميلية لخفض تكاليف التصنيع. ‏

وبشأن مزايا الورش الصناعية بالمدينة، أشار إنفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنها تتمثل في تواجد مركز تكنولوجي يتيح شهادات الجودة المعتمدة دولياً، فضلاً عن وجود كيانات لشراء وإعادة تدوير المخلفات الناتجة من الورش، بجانب المزايا التفضيلية المقدمة لعملاء الورش والمتعلقة بالمشروعات والتسويق والعطاءات الخارجية.