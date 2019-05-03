قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن مصر مرت بالكثير من المشكلات والعقبات لكنها تخطتها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني سعد الحريري، أن الشركات المصرية حريصة على تقديم كل الدعم للبنان.

وتابع: "كان هناك روح إيجابية جدًا، وتم التغلب على كل العقبات والمشاكل التي كانت مثارة بين الجانبين، والتواصل المباشر سيكون في منتهى الأهمية بالرغم من تطور الوسائل التكنولوجية، ومصر حريصة على تعميق العلاقات بين الطرفين".

وجه سعد الحريري رئيس مجلس الوزراء اللبناني، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على التعاون المشترك بين الدولتين.

وانطلقت جلسة مباحثات ثنائية بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريرى، في العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن اجتماعات اللجنة العليا "المصرية - اللبنانية" بين البلدين التي تعقد على مدار يومين.

وتناقش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، يأتي من بينها بحث آليات زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل حركة تبادل السلع بينهما، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات النقل وتبادل الخبرات المشتركة في هذا المجال.