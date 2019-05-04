أحالت النيابة الإدارية، 4 مدرسات من أخصائية اجتماعية، وأخصائية مكتبات أولى، وأخصائية مكتبات، ومعلمة، بإحدى المدارس التابعة لإدارة طوخ التعليمية للمحاكمة العاجلة، بتهمة انتهاك خصوصية طالبة.

ونسبت النيابة للمتهمات تهم انتهاك خصوصية طالبة بالصف الثالث الإعدادي باصطحابها إلى دورة مياه المدرسة وتفتيشها بحثًا عن هاتف محمول مسروق وإجبارها على التجرد من ملابسها كافة عنوة وتفتيشها بطريقة تضمنت انتهاكها جسديًا من قبل المتهمة الثانية بحثًا عن الهاتف المحمول الخاص بها، التي اتهمت الطالبة المذكورة بسرقته وهو اتهام تبين عدم صحته.

كما تضمنت الاتهامات تهم إهمال المتهمة الثالثة بوصفها مشرفة الدور والمتهمة الرابعة بوصفها المشرف العام عن ذلك اليوم في أداء واجباتهما الوظيفية مما سمح للمتهمتان الأولى والثانية بارتكاب الواقعة محل التحقيق.

وكانت إدارة الإعلام برئاسة النيابة الإدارية رصدت الواقعة التي جرى نشرها عبر عدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية بخصوص الواقعة محل التحقيق، وأخطرت نيابة بنها التي باشرت تحقيقاتها في القضية رقم 37 لسنة 2019 بمعرفة إسلام توفيق وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار عمرو الخرجاوي مدير النيابة، وتبين أن والدة الطالبة تقدمت بشكوى للنيابة بشأن ما وقع على نجلتها من اعتداء عن الواقعة ذاتها.