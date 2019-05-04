النيابة بـ"أنصار بيت المقدس": المتهمون جاهلون وفسروا القرآن على هواهم

استمعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، لمرافعة المستشار إلياس إمام، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، في قضية "أنصار بيت المقدس".

وقال ممثل النيابة اليوم السبت: "القضية قضية وطن، المتهمون سموا أنفسهم أنصار بيت المقدس وارتكبوا أفعال قتل الخلق في حق مصر التربة خضراء والدرة بيضاء والعنبرة السوداء، ووصفوا الشعب بالكفار واستباحوا الدماء والأموال ودمروا الأملاك، ونحن أبرياء منكم، لقد جعل الله حرمة النفوس أعظم من البيوت المعظمة، واستقطبوا أعضاءً ولقنوهم افكار القتل والتخريب والترويع".

وأضاف: "استباحوا قتالنا وقتال الجيش والشرطة، وخالفوا إجماع العلماء وفسروا الآيات القرآنية على هواهم وذلك باتفاق قياداتهم الضالة وعناصرهم المضللة.. سيدي الرئيس وانتظرنا طويلا حتى جاء اليوم وعلى مدار سنوات استمعت المحكمة لشهود الإثبات والتقى وجئنا لتذكيرهم بما فعلوه".

وتابع: "شبهوا الجيش بالتتار والشرطة بالفجار وتلك أفكار قيادات جاهلة، وجميعهم يعلم أن الشريعة لهم ستار وقتلوا الأبرار والأخيار.. واستباحوا قتالنا "القتل الدفعي" مستندين، بالخطأ، إلى رأى شيخ الإسلام ابن تيمية، وكل ذلك ينم عن جهل بالدين، وزعموا أن المسيحين حاربوا الشريعة الإسلامية وليس لهم أمان، وهذا ضلال مبين، دون سند من الكتاب أو السنة.

وأضاف:" حتى نكون منصفين لا نبتغي غير الحق المسؤولين اختلفوا في مدى استباحة دم المسيحين ومنهم من رأى ان دماءهم معصومة".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات، وارتكاب 54 عملية إرهابية في غضون عامي 2013 و2014.