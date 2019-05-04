نشرت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة، غدًا، حيث من المتوقع ارتفاعًا في درجات الحرارة ليسود البلاد طقس مائل للحرارة على السواحل الغربية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وإن ظل لطيفًا على السواحل الشرقية نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط يكون معتدلًا، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 17 35

شبين الكوم 16 34

الإسكندرية 16 30

مطروح 17 31

السلوم 20 35

بورسعيد 18 23

دمياط 18 24

الزقازيق 16 32

الإسماعيلية 16 32

السويس 17 33

العريش 15 25

شرم الشيخ 23 36

الغردقة 21 33

مرسى علم 23 32

الفيوم 17 34

بني سويف 17 34

المنيا 17 35

أسيوط 20 36

سوهاج 20 37

قنا 21 38

الأقصر 21 38

أسوان 22 39

درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 24 39

المدينة 24 40

الرياض 24 36

المنامة 24 34

أبوظبى 26 37

الدوحة 24 34

الكويت 24 36

دمشق 08 26

بيروت 15 22

عمان 10 24

القدس 11 21

غزة 14 23