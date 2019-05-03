الأرصاد: موجة حارة تصل ذروتها أول أيام رمضان.. والعظمى بالقاهرة 37

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد انخفاضا في درجات الحرارة غدا، حيث تصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 29.

وأضاف "عبد العال" لـ"الوطن" أن هذا الطقس المعتدل لن يستمر، ومن المتوقع أن تشهد البلاد موجة حارة يوم الأحد، تصل ذروتها يوم الاثنين أول أيام شهر رمضان الكريم، وقد تصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة لـ37 درجة.

وطمأن رئيس هيئة الأرصاد المواطنين، أن الطقس متوقع أن يكون معتدل بداية من يوم الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع، وتتراوح درجات الحرارة بين 24:26 درجة بالقاهرة.

ونصح "عبد العال"، المواطنين أول أيام رمضان الاثنين بالابتعاد عن الشمس قدر الإمكان وقت الظهيرة، ولمرضى الحساسية الابتعاد عن نشاط الرياح المثير للأتربة.