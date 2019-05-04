قالت الفنانة السورية أصالة، إنها بالرغم من تقديمها برنامج "صولا" التلفزيوني، إلا أنها لا تراها كتجربة في تقديم البرامج، مؤكدة أن البرنامج كان قائمًا على الصدق والحقيقية، ولا يختلف عن ما تفعله في منزلها.

وأضافت أصالة، خلال حوارها ببرنامج "عائشة شو"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مع الإعلامية عائشة عثمان: "البرنامج له علاقة بالمزيكا وحياتي العادية، أنتي لو جيتي عندي البيت مش هيفرق استقبالي ليكي عن استقبالي ليكي في البرنامج".

وأوضحت: "أنا حبيت نتائج البرنامج ده عليا، أنا بحب أشوف الفنانين على طبيعتهم، حتى وأنا منهم بس ممكن الواحد يكون واخد فكرة عنهم مش كويس أو كويسة، وبالطريقة دي بعرف حجمي وسطهم".