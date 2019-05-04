أحداث عدة شهدها المجال الفني، اليوم، منها انضمام المطربة شيرين عبد الوهاب لشركة روتانا وعقد قران ابنة ماجد المصري.

عرض أول حلقات "قابيل" بتصنيف عمري "+16"

افتتحت فضائية "mbc مصر"، اليوم، عرض مسلسلات الموسم الرمضاني، بمسلسل "قابيل" للمخرج كريم الشناوي، والذي يشارك في بطولته كلا من محمد ممدوح، محمد فراج وأمينة خليل، وحمل المسلسل تصنيف "+16"، وذلك لأن محتوى المسلسل لا يناسب المشاهدين أقل من 16 عامًا.

بالصور ماجد المصري يحتفل بعقد قران نجله

واحتفل الفنان ماجد المصري، مساء اليوم، بعقد قران نجله المخرج أحمد المصري، على مهندسة الإلكترونيات هند هيثم صادق، بقاعة الروضة داخل مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وائل منصور يُشارك ببرنامج "التجربة" على "Mbc 1" في رمضان

كما طرحت فضائية "Mbc 1"، البرومو الدعائي الأول، لبرنامج "التجربة"، المُقرر عرضه في شهر رمضان المُقبل، من 4 دول عربية مُختلفة.

شيرين عبدالوهاب تتعاقد مع "روتانا" لإنتاج ألبومين: "أسرتي الفنية"

وتعاقد سالم الهندي الرئيس التنفيذي شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، لاستكمال تعاونهما السابق.

أصالة: نادمة على صداقتي بـ"أنغام".. "أنا مش بتنسي"

كما قالت الفنانة السورية أصالة، إنها تندم أحيانًا على أشياء تقوم بها بعد فترة من الزمن، حيث وصفت نفسها بـ"المندفعة"، سواء في الحب أو الزعل، مؤكدة أنها كانت تجمعها صداقة قوية جدًا مع الفنانة أنغام، وكانوا أشبه بـ"الشقيقات".