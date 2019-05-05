بينها بطلان انتخابات الصيادلة.. مجلس الدولة ينظر حزمة دعاوى اليوم

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، الأحد، الدعوى المقامة من وائل عوض ومحروس بدر، أعضاء بالنادي الأهلي، لبطلان انتخابات النادي الأهلي التي فاز بها محمود الخطيب وقائمته.

وقالت الدعوى، التي حملت رقم 11421 لسنة 72 قضائية، إن سبب الطلب ببطلان الانتخابات هو عدم إدراج أسماء أعضاء الشيخ زايد في الجمعية العمومية على الرغم من حصولهم على حكم قضائي رقم 30817 لسنة 71ق، واجب النفاذ بمشاركتهم في الجمعيات العمومية للنادي.

كانت انتخابات النادي الأهلي أسفرت عن فوز محمود الخطيب برئاسة النادي وقائمته الكاملة، قبل أن تقام دعوى قضائية ببطلان إجراءاتها وما ترتب عليها من قرارات.

كما تنظر، ذات الدائرة، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، والتي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن شيماء وأسامة نجلي الرئيس المعزول محمد مرسي.

اختصمت الدعوى رقم 46519 / 46515 لسنة 71 كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

فى سياق متصل تنظر المحكمة الدعاوى المقامة من فاطمة منصور، والتي طالبت فيها بوقف وبطلان إعلان نتيجة انتخابات مقعد نقيب الصيادلة والتجديد النصفي، للنقابة العامة وكامل مجالس النقابات الفرعي.

واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 43590،43694،43585 لسنة 73 ق نقابة صيادلة مصر.

كانت النقابة العامة للصيادلة، دعت في 16 أبريل الماضي، لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، ويتنافس في الانتخابات 624 مرشحا، بينهم 13 مرشحًا على مقعد النقيب العام للصيادلة، و68 مرشحا على مقاعد أعضاء المجلس البالغ عددها 12 مقعدا.