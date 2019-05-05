حالة الطقس اليوم الأحد 5- 5- 2019 في مصر والدول العربية

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يسود، اليوم، طقس مائل للحرارة على السواحل الغربية، حار على الوجه البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضاف بيان الهيئة، والمنشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الطقس سيكون لطيفا على السواحل الشرقية نهارا، لطيفا ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق شمال البلاد، كما ستظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدله تنشط على غرب البلاد.

درجات الحرارة في مصر

القاهرة 17 35

طنطا 16 32

الإسكندرية 16 30

مرسي مطروح 17 31

بورسعيد 18 23

دمياط 18 24

الشرقية 16 32

الإسماعيلية 16 32

السويس 17 33

شرم الشيخ 23 36

الغردقة 21 33

درجات الحرارة في بعض المدن والعواصم العربية

مكة 24 39

المدينة 24 30

أبوظبي 26 37

الدوحة 24 34

الكويت 24 36

دمشق 08 26

بيروت 15 22

القدس 11 21

غزة 14 23

بغداد 17 31

مسقط 28 33