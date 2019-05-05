قال الدكتور نبيل عبدالمقصود مدير مركز علاج السموم بمستشفى قصر العيني الفرنساوي، إن شرب الموظف للخل أو أقراص حبوب منع الحمل لا يخفي بأي حال من الأحوال أعراض تناول المخدرات على اللجان التي تفحص إدمان الموظف للمخدرات من عدمه.

وأضاف عبدالمقصود، في مؤتمر صحفي عقد في أحد فنادق القاهرة تحت عنوان "الحملة القومية للتوعية وعلاج الإدمان"، أن الخل والأقراص تجعل البول حامضي، ووقتها شريط الفحص لن يعمل، ولكن قياسات حامضية البول قبل الشريط ستثبت تناوله للخل أو تلك الحبوب.

وحذَّر مدير مركز علاج السموم بقصر العيني الفرنساوي، من تناول الخل أو أقراص حبوب منع الحمل، مؤكدا أنها في منتهى الخطورة على المخ والقلب، كما تُحدث تقرح في المعدة.

وعن شرب البعض لـ"البنزين" في محاولة إخفاء تناوله للمواد المخدرة، قال إنها لا يوجد أي علاقة بها في فحص الإدمان من عدمه.