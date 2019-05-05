"ما تيجي نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوطات الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها، وتتضمن ما يلي:

- عرض الفيلم الأسترالي الرومانسي الكوميدي "Ali’s Wedding" في علبة ألوان الساعة 9 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

- آخر عرض لمسرحية "أمل" على مسرح الجمهورية الساعة 8 مساءً، والدخول مجانًا.