تطلق منصة "YouTube"، النسخة الرابعة من مسابقة "The Lantern Award" للمعلنين في المنطقة، وذلك احتفالًا بأكثر الحملات الإعلانية إبداعًا على الإنترنت خلال رمضان وعيد الفطر "YouTube".

أعلنت منصة "YouTube"، عن إطلاق جائزة "The Lantern" للسنة الرابعة على التوالي، والتي تتنافس من خلالها أفضل الحملات الإعلانية التي تطلقها الوكالات والعلامات التجارية في المنطقة بالتزامن مع حلول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

ويجرى اختيار محتوى الفيديو الفائز بمسابقة "The Lantern" من خلال مجموعة من المعايير؛ التي تتضمن حساب مستويات التفاعل، وعدد المشاهدة التي حققها الفيديو مع نهاية شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

وجرى إنشاء موقع إلكتروني خاص g.co/lanternaward وقناة على "YouTube" لعرض الإعلانات المشاركة بالجائزة مع إمكانيّة مشاهدة الفيديوهات الفائزة في السنوات الماضية.

ومن المقرّر الإعلان عن الحملة الإعلانية الفائزة لعام 2019 في شهر يونيو، بالإضافة إلى عرض أفضل عشرة إعلانات تمّت مشاهدتها في رمضان وعيد الفطر في المنطقة.

وفقًا لبحث أجرته منصّة "YouTube" مؤخرًا، تبيّن فيه أنّ الإعلانات التي يتم إنتاجها خلال شهر رمضان تتصدّر قائمة البحث والمشاهدة في مصر.

وفي عام 2018، زادت نسبة مشاركة الفيديوهات على "YouTube" خلال رمضان بنسبة تصل إلى 80% مقارنةً بالأشهر الأخرى.

ولهذا السبب، تسعى جائزة "The Lantern" لتقدير الإعلانات الأكثر إبداعًا خلال رمضان على "YouTube"، وتشجيع الوكالات الإعلانية والعلامات التجارية على إنتاج محتوى يمكّنهم من التواصل بشكل أفضل مع المستخدمين.

وحصلت سلسلة فيديوهات "خبّيص وأبو حرّيص" لشركة عبداللطيف جميل للسيارات على جائزة "The Lantern" العام الماضي، وتعدّ أوّل علامة تجاريةّ للسيارات تفوز بالجائزة خلال آخر 3 سنوات.

بينما فازت شركة الاتصالات الكويتية "فيفا" بالنسخة الأولى من الجائزة عام 2016، وشركة الاتصالات المصريّة "Orange" في عام 2017.

يمكن لكل الوكالات الإعلانية والعلامات التجارية الاشتراك في مسابقة The Lantern ابتداءً من اليوم عبر الموقع الإلكتروني (g.co/lanternaward) وحتّى 10 يونيو من العام الجاري.