تأجيل دعوى بطلان إعلان نتيجة انتخابات الصيادلة لـ 12 مايو

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تأجيل أولى جلسات الدعاوى المقامة من فاطمة منصور، والتي طالبت فيها بوقف وبطلان إعلان نتيجة انتخابات مقعد نقيب الصيادلة والتجديد النصفي، للنقابة العامة وكامل مجالس النقابات الفرعية، لجلسة 12 مايو الجاري.

واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 43590،43694،43585 لسنة 73 ق نقابة صيادلة مصر.

كانت النقابة العامة للصيادلة، دعت في 16 أبريل الماضي، لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، ويتنافس في الانتخابات 624 مرشحا، بينهم 13 مرشحًا على مقعد النقيب العام للصيادلة، و68 مرشحا على مقاعد أعضاء المجلس البالغ عددها 12 مقعدا.