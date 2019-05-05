افتتح الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، مساء اليوم، معرض "أهلا رمضان" بالمنصورة، يرافقه اللواء أحمد رأفت، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس أحمد رعب، مدير الغرفة التجارية، ووائل حامد، نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وحسام عبداللطيف، رئيس حي شرق، وعدد من رجال الأعمال بالمحافظة.

وأكد شاروبيم أن الهدف من إقامة المعرض هو رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال البيع بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 20 % على الأقل عن أسعار السوق.

وقال، في تصريح صحفي، إن إقامة مثل هذه المعارض تؤدي إلى ضبط الأسعار في أسواق الدقهلية، كما أن هذا المعرض يأتي في إطار سلسلة من المعارض تقام بمراكز ومدن المحافظة، وتستمر طوال شهر رمضان الكريم.

وأضاف أن زيارته للمعرض لن تكون الأخيرة وأنه سوف يجري زيارات متتابعة وحذر من تغيير العارضين للأسعار، التي شاهدها خلال افتتاح المعرض.

من جانبه أكد السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إقامة المعرض بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة ويعرض منتجات الحلويات والملابس ومختلف السلع الغذائية واللحوم والدواجن والمنظفات وغيرها من كل مستلزمات المنزل، والذي يستمر حتى نهاية شهر رمضان الكريم، وتشارك فيه ما يقرب من 30 شركة عارضة.