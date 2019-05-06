"علامة استفهام".. محمد رجب عن مسلسله: "لسه عارف نهايته قريب"

كشف الفنان محمد رجب، كواليس جديدة عن مسلسله الرمضاني "علامة استفهام"، حيث ذكر أنه عند بداية العمل وقراءة السيناريو لم يكشف له السيناريست إسلام حافظ كيف ستنتهي قصة المسلسل.

وأضاف "رجب"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "أون إي"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنه اعترض في النهاية على إخفاء عليه قصة انتهاء المسلسل، وكان يرى أنه أمر خاطئ، ولكنه اكتشف فيما بعد أنها جيدة للغاية.

وتابع: "اكتشفت مؤخرًا وتحديدًا عند تصوير الحلقات الأخيرة من المسلسل، أن إخفاء النهاية عني كان شيئا جيدا لأنها كانت ستربكني عند التصوير وتزيدني توترا".

تدور أحداث المسلسل، حول "نوح الشواف" الشاب الإسكندراني الثري، الذي يحدث تغيرا واختلافا كبيرا في شخصيته خلال الأحداث، فيظهر وجه جديد له بسبب ماضيه الخفي الذي يتضح تدريجيًا مع تطور الأحداث.