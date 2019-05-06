قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين للتجارة الداخلية، إنه جرى تخصيص 200 معرض "أهلاً رمضان" ثابت، و380 معرضًا متحركة، بإجمالي 850 خلال شهر رمضان.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن هذه المعارض ستوفر السلع بأسعار رخيصة، حيث توجد 200 شركة عارضة، وألف صنف من الياميش والبقوليات، وكل ما يتعلق باستهلاك الأسرة المصرية خلال شهر رمضان.

واستطرد: "سلاسل القطاع الخاص خصصت أركانا متفق عليها مع الوزارة لبيع بعض الأصناف بتخفيض قيمته حوالي 20% في المتوسط، وهناك بعض الأصناف نسبة التخفيض فيها 40%، وسعر الياميش مثلًا أقل منه في العام الماضي".

وأوضح أن الوزارة تنسق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية حيث أن هناك أكثر من 1400 منفذ لبيع منتجات أهلا رمضان في كل محافظات مصر، بما فيها القرى والنجوع، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وواصل: "إجمالي المنافذ العارضة لمنتجات أهلا رمضان تصل إلى 3500 منفذ على مستوى الجمهورية".